Когда лицо вдруг перестаёт подчиняться, это невозможно игнорировать. Сначала появляется странное ощущение тяжести, будто половина лица больше не принадлежит тебе.
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