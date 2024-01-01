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FAZ: немецкая оппозиция призвала вернуть украинских беженцев на родину

FAZ: немецкая оппозиция призвала вернуть украинских беженцев на родину

Global Look Press/Frank Hoermann/SVEN SIMON Немецкая оппозиция потребовала отправить беженцев из Украины обратно на родину на фоне высоких потерь со стороны Вооруженных сил Украины, сообщила газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

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