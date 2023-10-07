«Желаем успехов и сил на года!» Команда Тутберидзе поздравила Транькова с днем рождения

Сегодня двукратному олимпийскому чемпиону исполнилось 40 лет. «Пусть наполнится жизнь добротой и любовью! Мы желаем успехов и сил на года! Вдохновенья в работе, тепла и здоровья! Лишь счастливых моментов во всем и всегда!» – говорится в поздравлении.