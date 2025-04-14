Трамп: конфликт на Украине является "войной Байдена"

www.globallookpress.com/Jim LoScalzo- Pool via CNP/Consolidated News Photos Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что кризис на Украине является конфликтом предыдущего американского лидера Джо Байдена, а он лишь хочет его остановить.
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