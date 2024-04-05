На губернатора Мурманской области напали с ножом, он в реанимации

На допросе нападавший сознался, что пошел на преступление из неприязни к главе региона. Возбуждено уголовное делоПосле встречи Андрея Чибиса с жителями города Апатиты вечером 4 апреля на него напал мужчина с ножом.
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