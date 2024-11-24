Медведев с сарказмом ответил США на угрозы по решению МУС по Нетаньяху

Угрозы сенатора США Линдси Грэма в отношении стран, которые по ордеру Международного суда арестуют премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-главу Минобороны Йоава Галанта, развеселили зампредседателя Совета безопасности Дмитрия Медведева.
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