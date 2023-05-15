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СNBC: Маска вызвали в суд Виргинских островов по делу банка JP Morgan Chase и Эпштейна

СNBC: Маска вызвали в суд Виргинских островов по делу банка JP Morgan Chase и Эпштейна

Предпринимателя Илона Маска вызвали в суд власти Виргинских островов. Основанием послужило дело против одного из крупнейших банков США P Morgan Chase, который обвинили в содействии финансисту Джеффри Эпштейну, торговавшему несовершеннолетними.

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