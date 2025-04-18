Алексанлр Новиков назвал срок устранения проседания дамбы через реку Ясенную

Администрация Смоленска поделилась планами по ремонту дамбы на реке Ясенной Глава Смоленска Александр Новиков заявил, что до конца текущей недели (20 апреля) подрядная организация устранит проседание грунта на дамбе через реку Ясенную (улица Крупской).