Люди за кадром: сценарист Александр Володин

Драматурга и сценариста Александра Володина с детства преследовало ощущение ненужности — он нигде не мог найти себе места, считал себя бездарным, стеснялся признания, раздаривал свои награды и прожил очень одинокую жизнь, хотя никогда не оставался один.
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