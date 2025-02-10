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Дом кино

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Люди за кадром: сценарист Александр Володин

Люди за кадром: сценарист Александр Володин

Драматурга и сценариста Александра Володина с детства преследовало ощущение ненужности — он нигде не мог найти себе места, считал себя бездарным, стеснялся признания, раздаривал свои награды и прожил очень одинокую жизнь, хотя никогда не оставался один.

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