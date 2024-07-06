"Ъ": в РФ зарплаты водителей троллейбусов достигают 140 тысяч рублей

В России наблюдаются большие проблемы с набором водителей троллейбусов на фоне дефицита кадров. Об этом "Коммерсанту" рассказал гендиректор компании "Синара ГТР-Челябинск", руководитель проекта "Челябинский троллейбус" Сергей Брусника.
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