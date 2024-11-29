Командир ВСУ пожаловался на отсутствие эффекта от массовой мобилизации

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) не отправляет подразделения из мобилизованных под Часов Яр в Донецкой народной республике (ДНР), но иногда посылает сражающихся там солдат на другие направления.
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