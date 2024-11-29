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Командир ВСУ пожаловался на отсутствие эффекта от массовой мобилизации

Командир ВСУ пожаловался на отсутствие эффекта от массовой мобилизации

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) не отправляет подразделения из мобилизованных под Часов Яр в Донецкой народной республике (ДНР), но иногда посылает сражающихся там солдат на другие направления.

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