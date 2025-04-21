Праздник Пасхи на Украине в этом году стал самым спокойным за все три с лишним года проведения СВО. Неожиданная инициатива российского Президента Владимира Путина поставила в тупик киевскую хунту, которая была не готова к быстрой реакции.
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