Гарик Харламов признался, что ходил к экстрасенсу, чтобы избавиться от панических атак

Гарик Харламов стал гостем нового выпуска подкаста Трифона Бебутова и Льва Зулькарнаева «Dreamcast», в котором по традиции обсудил все тонкости юмора, а также побеседовал с ведущими на более серьёзные темы: страх смерти, кризис и панические атаки.