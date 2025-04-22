Гарик Харламов признался, что ходил к экстрасенсу, чтобы избавиться от панических атак

Гарик Харламов стал гостем нового выпуска подкаста Трифона Бебутова и Льва Зулькарнаева «Dreamcast», в котором по традиции обсудил все тонкости юмора, а также побеседовал с ведущими на более серьёзные темы: страх смерти, кризис и панические атаки.
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