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Лето подходит к концу

Лето подходит к концу

2 августа православная церковь чтит память пророка Божия Илии. В лице святого верующий народ с древних времен почитает покровителя урожая и потому с особенным усердием обращается к нему в этот день с молитвой о благословении нового богатого урожая.

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