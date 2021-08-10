Собянин, Шойгу и Лавров открыли федеральный общественный штаб ЕР в Москве

ЕР агитирует конкретными делами, а не словами В Москве член бюро высшего совета «Единая Россия» Сергей Собянин и возглавившие федеральный список партии на предстоящих выборах депутатов Госдумы восьмого созыва министр обороны РФ, главный врач ГБУЗ «Городская клиническая больница №40» Денис Проценко, уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, член бюро высшего совета партии Сергей Шойгу, член Совета при президенте Российской Федерации по науке и образованию Елена Шмелева дали старт федеральному штабу общественной поддержки «Единой России».