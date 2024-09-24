Радомир Маркуш 23 сентября 2024 г., 18:30 Выявленные нашими разведчиками бандеровские огневые точки «расстреливают, как в тире» Панику в бандеровской информационной помойке посеяла зрадная публикация работающего в интересах ГУР паблика Deep State (заблокированного в нашей стране) об опасном ухудшении ситуации под Угледаром.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии