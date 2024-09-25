Выставки и фестивали в Москве в октябре

Для школьников и студентов, театралов и киноманов, а также ценителей иллюзии Выставка “Меньшов/Москва 85/45” предоставлено Пресс-службойВыставка в Подземном музее “Зарядье” приурочена к двум юбилеям: 85-летию со дня рождения кинорежиссера, актера Владимира Меньшова и 45-летию с момента выхода всенародно любимого фильма «Москва слезам не верит».