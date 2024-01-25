Жена штурмана сбитого ВСУ Ил-76: надеялась, что муж на другом борту

Жена штурмана сбитого в Белгородской области ВСУ самолёта Ил-76 Алексея Высокина Ольга рассказала RT, что он был ветераном боевых действий в Сирии и летал в Казахстан во время январских протестов в 2022 году.
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