Нижегородский уролог извлёк двухсантиметровый камень из мочеточника пациента

Врач-уролог в Нижнем Новгороде извлёк из мочеточника пациента двухсантиметровый камень.Успешную операцию по извлечению двухсантиметрового камня из мочеточника провёл нижегородский врач-уролог Зураб Амоев.
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