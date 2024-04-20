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Нижегородский уролог извлёк двухсантиметровый камень из мочеточника пациента

Нижегородский уролог извлёк двухсантиметровый камень из мочеточника пациента

Врач-уролог в Нижнем Новгороде извлёк из мочеточника пациента двухсантиметровый камень.Успешную операцию по извлечению двухсантиметрового камня из мочеточника провёл нижегородский врач-уролог Зураб Амоев.

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