Член Государственной Думы Российской Федерации Александр Бородай проинформировал о том, кто сможет возглавить Украину в тот момент, когда глава киевского режима Владимир Зеленский окажется отстранён от власти.
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