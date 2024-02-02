Эксперт Lamoda Горбашов: опытные атлеты могут устраивать пробежки даже в мороз

Морозная погода зачастую срывает планы спортсменов, которые привыкли тренироваться на улице. В какую температуру безопасно выходить на пробежку зимой, рассказал руководитель отдела по управлению категорией спортивных товаров Lamoda Антон Горбашов в беседе с «Газетой.
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