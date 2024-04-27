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РИАН: Боец СВО из Сербии Йокич пожаловался на отсутствие выплат за два ранения

РИАН: Боец СВО из Сербии Йокич пожаловался на отсутствие выплат за два ранения

Сербский доброволец Александр Йокич, который с 2021 года защищает Донбасс и участвовал в сражениях за Мариуполь и под Угледаром, пожаловался на отсутствие выплат за два полученных им ранения в ходе спецоперации.

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