РИАН: Боец СВО из Сербии Йокич пожаловался на отсутствие выплат за два ранения

Сербский доброволец Александр Йокич, который с 2021 года защищает Донбасс и участвовал в сражениях за Мариуполь и под Угледаром, пожаловался на отсутствие выплат за два полученных им ранения в ходе спецоперации.
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