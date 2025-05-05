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Депутат предложил ввести единый цвет для каршеринга и повысить возраст водителей

Помимо этого, он предложил поднять возрастной порог для водителей арендных машин до 20 лет и ввести обязательное требование наличия как минимум двух лет водительского стажа, передает корреспондент The Moscow Post.

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