Депутат предложил ввести единый цвет для каршеринга и повысить возраст водителей

Помимо этого, он предложил поднять возрастной порог для водителей арендных машин до 20 лет и ввести обязательное требование наличия как минимум двух лет водительского стажа, передает корреспондент The Moscow Post.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии