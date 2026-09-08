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Депутаты Думы Иркутска проверили обновление объектов в округах: от скейт-парка до мурала на доме

Депутаты Думы Иркутска проверили обновление объектов в округах: от скейт-парка до мурала на доме

ИРКУТСК, 8 сентября, ФедералПресс. Депутаты Думы Иркутска Виталий Матвийчук, Максим Булдаков, Геннадий Ильичев и Иван Брилка проверили ход благоустройства в своих избирательных округах № 2, 10, 13 и 34 – все работы были инициированы по обращениям жителей города.

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