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Русская весна

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КНДР подорвала две дороги у границы с Южной Кореей

КНДР подорвала две дороги у границы с Южной Кореей

КНДР подорвала два участка дорог, ведущих в Южную Корею, передает Yonhap сообщение южнокорейского объединенного комитета начальников штабов.

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