Депутат Госдумы с Алтая предложила ограничить цены на школьные товары

Нина Останина убеждена, что цены к 1 сентября еще повысятся Глава комитета Госдумы по защите семьи, уроженка Алтайского края Нина Останина предложила установить максимально допустимый уровень цен на школьные товары, сообщает РИА Новости.
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