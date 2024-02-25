«Усиление возможностей человека»: профессор РАН рассказал о дальнейшем развитии ИИ

Искусственный интеллект — это технология, которая создана людьми для решения их конкретных задач. Об этом в интервью RT рассказал доктор физико-математических наук, профессор РАН, генеральный директор Института AIRI, профессор Сколтеха Иван Оселедец.
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