Роскомнадзор может заблокировать звонки через мессенджеры

Начальник Роскомнадзора Андрей Липов в кулуарах форума «Спектр» заявил, что звонки через мессенджеры могут быть заблокированы при нарушении требований российского законодательства в процессе борьбы с мошенничеством.
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