Мужчина подслушал разговор жены по работе и стал богаче на 2 миллиона долларов: как ему удалось

Тайлер Лауд месяцами сидел без работы и денег, а потом внезапно разбогател на 2 миллиона долларов. Ему понадобилось просто подслушать один из разговоров жены — мужчина отказывался это признавать, пока в дело не вмешалась полиция Дело в том, что жена 42-летнего Тайлера занимала менеджерскую должность в нефтегазовом гиганте BP.