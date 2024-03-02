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Мужчина подслушал разговор жены по работе и стал богаче на 2 миллиона долларов: как ему удалось

Мужчина подслушал разговор жены по работе и стал богаче на 2 миллиона долларов: как ему удалось

Тайлер Лауд месяцами сидел без работы и денег, а потом внезапно разбогател на 2 миллиона долларов. Ему понадобилось просто подслушать один из разговоров жены — мужчина отказывался это признавать, пока в дело не вмешалась полиция Дело в том, что жена 42-летнего Тайлера занимала менеджерскую должность в нефтегазовом гиганте BP.

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Комментарии
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А
Алексей
Месяцами сидел без денег,а потом оперативно купил 45 тысяч акций...Это как?
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12 час.

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