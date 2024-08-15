Кисида в годовщину капитуляции Японии не упомянул об ответственности перед Азией

Политика как она есть

Премьер-министр Японии Фумио Кисида, выступая на церемонии, приуроченной к 79-й годовщине объявления о капитуляции страны во Второй мировой войне, не упомянул об ответственности Токио за ущерб, нанесенный странам Азии.