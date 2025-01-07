Турецкий политолог Озер: Турция и РФ нуждаются в новом маршруте для торговли

Создание нового сухопутного маршрута на востоке Черного моря увеличило бы товарооборот между Турцией и Россией, заявил в разговоре с агентством РИА Новости турецкий политолог, ведущий эксперт экспертно-аналитической сети "Анкара-Москва" Энгин Озер.
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