Турецкий политолог Озер: Турция и РФ нуждаются в новом маршруте для торговли

Создание нового сухопутного маршрута на востоке Черного моря увеличило бы товарооборот между Турцией и Россией, заявил в разговоре с агентством РИА Новости турецкий политолог, ведущий эксперт экспертно-аналитической сети "Анкара-Москва" Энгин Озер.