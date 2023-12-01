Надеть одежду, одеть Надежду: тест на паронимы

Невежды едва ли справятся с этим тестом, а невежи еще и разругаются, увидев свои результаты. Тульская служба новостей собрала самые непростые паронимы в русском языке – проверьте, знаете ли вы отличия в их значениях.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии