В зоне СВО бойцы ВС РФ впервые применили водный внедорожник Alligator

Военнослужащие Вооруженных сил России на Херсонском направлении впервые применили «водный внедорожник» Alligator, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя одноименной компании-производителя лодок Вячеслав Кочеев.
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