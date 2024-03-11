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Sun: Танк ВСУ Challenger 2 увяз в грязи во время заезда с журналистами

Sun: Танк ВСУ Challenger 2 увяз в грязи во время заезда с журналистами

По данным таблоида The Sun, в ходе заезда с журналистами танк ВСУ Challenger 2 погряз в грязи. В публикации сообщается, что корреспонденты отправились на полигон украинских войск, где военные показали им западную технику.

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