Во Франции боятся, что удары по РФ оружием НАТО выведут конфликт из-под контроля

Возможные удары военных ВСУ поставляемым странами НАТО оружием по территории России и ввод войск альянса на Украину обернутся выводом конфликта из-под контроля, заявил в беседе с Figaro французский политик Пьер Леллуш.
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