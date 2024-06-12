Орбан заявил о гарантиях от НАТО, что участие в акциях вне альянса добровольно

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсем Столтенбергом заявил, что участие в действиях альянса за пределами границ стран-участниц должно быть добровольным, передает РИА Новости.
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