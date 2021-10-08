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Когда в Симферополе закончат ремонт водопроводов – "Вода Крыма"

Когда в Симферополе закончат ремонт водопроводов – "Вода Крыма"

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. Ремонтные работы на аварийных участках водоводов в Симферополе, которые проводятся в рамках комплексного плана, утвержденного для Крыма российским правительством, в городе планируют завершить к 15-20 октября.

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