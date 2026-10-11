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Ретрофутуристический неонуар "Рэй Ганн" от режиссера "Рататуя" заслужил похвалы критиков

Ретрофутуристический неонуар "Рэй Ганн" от режиссера "Рататуя" заслужил похвалы критиков

Новый мультфильм Брэда Бёрда "Рэй Ганн" (Ray Gunn) получил 91% положительных рецензий на агрегаторе Rotten Tomatoes на основании первых отзывов критиков.

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