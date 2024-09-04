Трамп не стал раскрывать детали плана по урегулированию конфликта на Украине

Политик намерен реализовать задуманное в случае переизбрания Кандидат в президенты США Дональд Трамп в интервью блогеру Лексу Фридману отказался раскрывать детали своего плана по урегулированию конфликта на Украине, сообщает ТАСС.
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