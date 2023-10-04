"Уберем из истории хороших русских - заживём", - в Казахстане планируют переосмыслить общее с РФ советское прошлое

Регина Толстоброва

Какой бред несет, мне теперь кажется. что все зло на земле и в мире происходит от придурочных и продажных политиков. Нагляделись мы уже на ваши художества. Политики при всем своем ничтожестве хотят казаться лучше. чем они есть.