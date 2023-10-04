Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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  • Николай Птицин
    я с детства люблю мультики, потом полюбил анекдоты, потом поверил в былины, а русские поговорки, фольклор - это кладе...Как Америка очень...
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"Уберем из истории хороших русских - заживём", - в Казахстане планируют переосмыслить общее с РФ советское прошлое

"Уберем из истории хороших русских - заживём", - в Казахстане планируют переосмыслить общее с РФ советское прошлое

Не спрашивайте - зачем, они это делают. Несколько поколений в Казахстане воспитывались в противопоставлении себя русским и великой России.

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Комментарии
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ГАЛИНА КНЯЗЕВА
Совсем охренели!!!   назвав себя английским лордом и разведя в степи огонь казах на завтрак жарил гордо беконь...
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3 час.
Регина Толстоброва
Какой бред несет, мне теперь кажется. что все зло на земле и в  мире происходит от придурочных и продажных политиков. Нагляделись мы уже на ваши художества. Политики при всем своем ничтожестве хотят казаться лучше. чем они есть.
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1 час.
Владимир Козлов
А этот не скрывает своих русофобских взглядов. &quot;Токаев был с визитом в Берлине и на пресс-конференции с канцлером Олафом Шольцем заявил, что Астана намерена и дальше соблюдать режим санкций в отношении РФ. &quot;
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46 мин.

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