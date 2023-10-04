Не спрашивайте - зачем, они это делают. Несколько поколений в Казахстане воспитывались в противопоставлении себя русским и великой России.
"Уберем из истории хороших русских - заживём", - в Казахстане планируют переосмыслить общее с РФ советское прошлое
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ГАЛИНА КНЯЗЕВА
Совсем охренели!!! назвав себя английским лордом и разведя в степи огонь казах на завтрак жарил гордо беконь...
Ответить
3 час.
Регина Толстоброва
Какой бред несет, мне теперь кажется. что все зло на земле и в мире происходит от придурочных и продажных политиков. Нагляделись мы уже на ваши художества. Политики при всем своем ничтожестве хотят казаться лучше. чем они есть.
Ответить
1 час.
Владимир Козлов
А этот не скрывает своих русофобских взглядов. "Токаев был с визитом в Берлине и на пресс-конференции с канцлером Олафом Шольцем заявил, что Астана намерена и дальше соблюдать режим санкций в отношении РФ. "
Ответить
46 мин.
Свежие комментарии