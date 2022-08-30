В Красноярске сотрудники полиции и общественники вручили юным жителям города первые паспорта

В Красноярске сотрудники полиции и представитель Общественного совета при МУ МВД России «Красноярское» вручили юным жителям Кировского района первые паспорта.

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