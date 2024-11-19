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Капитан "Вашингтона" Овечкин повторил историческое достижение Ягра в НХЛ

Капитан "Вашингтона" Овечкин повторил историческое достижение Ягра в НХЛ

Российский нападающий и капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с "Ютой" (6:2) дважды поразил ворота канадского голкипера Коннора Ингрэма.

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