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ЕС сократит выдачу виз для россиян, но не станет отменять ее полностью

ЕС сократит выдачу виз для россиян, но не станет отменять ее полностью

БРЮССЕЛЬ, 31 авг – РИА Новости. Главы МИД стран Евросоюза на неформальной встрече в Праге договорились приостановить действие Соглашения об упрощении выдачи виз между Россией и ЕС, что сделает их получение более длительным, сложным и дорогим.

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