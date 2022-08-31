ЕС сократит выдачу виз для россиян, но не станет отменять ее полностью

БРЮССЕЛЬ, 31 авг – РИА Новости. Главы МИД стран Евросоюза на неформальной встрече в Праге договорились приостановить действие Соглашения об упрощении выдачи виз между Россией и ЕС, что сделает их получение более длительным, сложным и дорогим.