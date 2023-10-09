Диалоговая площадка. Бобруйск.

Молодежное движение юных спасателей-пожарных набирает силу и объединяет мальчишек и девчонок, которые вместе с работниками МЧС выступают за безопасность и призывают взрослых и детей соблюдать правила безопасности.
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