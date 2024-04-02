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  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

«Санкции? Не для всех»: Россия импортирует не менее 3600 роскошных автомобилей

По состоянию на июль 2023 года Россия импортировала не менее 3600 автомобилей класса люкс с начала спецоперации на Украине, несмотря на то, что страны «Большой семерки» ввели ограничения на экспорт таких товаров в РФ в начале марта 2022 года.

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