«Отвечать будет поздно». Как США планируют нанести ядерный удар по России?

Политолог Ростислав Ищенко, отвечая на вопросы читателей издания «Военное дело», объяснил почему первое применение ракеты «Орешник» состоялось без боевой части, а также прокомментировал американскую концепцию превентивного ядерного удара.
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