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В США отказались считать санкции помехой для контактов с Россией

В США отказались считать санкции помехой для контактов с Россией

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан выразил уверенность в том, что санкции, введенные против него и других американских чиновников со стороны России, не помешают контактировать с Москвой в случае необходимости.

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