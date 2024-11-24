Макс Назаров: Юрия Бойко и Лободу не лишили званий

Ой, горе, горе, Лободу не лишили званий, Бойко не лишили. А с чего вдруг ли лишать? Потому что какая-то чепуха в своих блогах сама себе решила, кто кому предатель, и требует от государства действовать, потому что «я так считаю!»? Ровно по этому же принципу, повторюсь, абсолютно незаконно, заблокировали мой ютуб и фейсбук, потому что соросятам, которые засели метастазами в каждом органе власти, показалось, что я изменщик.