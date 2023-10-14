Появилось видео, как египтяне несут через границу воду и продукты жителям Газы

Появилось видео, как египтяне несут через границу воду и продукты жителям ГазыСотни людей с рюкзаками на плечах: в Сети появилось видео, на котором предположительно простые египтяне пересекают палестинскую границу, чтобы доставить воду, еду и припасы жителям Газы.