Доброе утро, Крым☕️ Сегодня погода также порадует нас своим теплом☀️ Подробнее смотрите прогноз 👇 В Симферополе +23 и ясно В Севастополе +21 и ясно В Евпатории +23 и ясно В Джанкое +22 и ясно В Ялте +22 и ясно В Алуште +22 и ясно В Керчи +20 и ясно В Армянске +23 и ясно В Бахчисарае +24 и ясно В Феодосии +22 и ясно В Судаке +21 и ясно Крым 24 | @tvcrimea☕️ Сегодня погода также порадует нас своим теплом☀️ Подробнее смотрите прогноз 👇 В Симферополе +23 и ясно В Севастополе +21 и ясно В Евпатории +23 и ясно В Джанкое +22 и ясно В Ялте +22 и ясно В Алуште +22 и ясно В Керчи +20 и ясно В Армянске +23 и ясно В Бахчисарае +24 и ясно В Феодосии +22 и ясно В Судаке +21 и ясно Крым 24 | @tvcrimea24tvcrimea24.